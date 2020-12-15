В столице нетрезвый мужчина украл игрушки с центральной ёлки (ФОТО)

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Карабинеры задержали 47-летнего уроженца Флорештского района. Мужчина украл игрушки с новогодней ёлки в центре столицы.

Как сообщает publika.md, минувшей ночью патрульный экипаж на бульваре Штефана чел Маре обратил внимание на пешехода в нетрезвом состоянии. Мужчина нёс пакет с новогодними шарами, бантами и другими украшениями. На вопрос, откуда они, задержанный не смог внятно ответить.

Как выяснилось, украшения были украдены с ели в сквере Кафедрального собора. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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