В столице наркозакладчика задержали на месте преступления (ВИДЕО)

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На Ботанике задержали 21-летнего мужчину из Бессарабки. Он пытался спрятать пакетик с наркотическим веществом.

Мужчина попытался сбежать, при этом выронил ещё 14 пакетиков с растительной массой. Его задержали и доставили в инспекторат.

В ходе обыска в доме задержанного нашли около 65 г марихуаны, 5 г семян конопли, упаковку, весы и пр. За сбыт наркотических средств мужчине грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

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