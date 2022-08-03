В столице наносят дорожную разметку возле учебных заведений

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До 1 сентября на всех подъездных путях к муниципальным образовательным учреждениям будет нанесена дорожная разметка.



Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с 1 августа в столице начались работы по нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах возле учебных заведений. Работы планируется завершить до начала нового учебного года, чтобы обеспечить безопасность как для школьников и учителей, так и для взрослых, сопровождающих детей.

Сотрудники МП “Exdrupo” будут работать в дневное и ночное время суток. Работы продлятся до 1 сентября. Всего планируется нанести разметку на поверхности 9500 м².

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