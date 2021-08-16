В столице наносят дорожную разметку возле учебных заведений. Чебан: Должны быть созданы условия для безопасного передвижения детей

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В последнее время велись работы по нанесению дорожной разметки, в особенности на пешеходных переходах возле учебных заведений, а также по пломбированию дорог и ремонту подъездных путей к школам и детским садам.

На прошлой неделе была нанесена дорожная разметка возле учебных заведений в секторах Ботаника, Центр и Буюканы. Остальные работы проводились на бульваре Г. Виеру, ул. Г. Ботаника, ул. Л. Быкулуй и ул. М. Когэлничану. Всего нанесли разметку на поверхности более 2 тысяч м². Работы будут продолжены, – отметил Ион Чебан.

Глава муниципия уточнил, что к 1 сентября будут отремонтированы подъездные пути ко всем образовательным учреждениям, также будет нанесена дорожная разметка на пешеходных переходах и установлены дорожные знаки, чтобы создать условия для безопасного передвижения детей.

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