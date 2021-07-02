В столице “накрыли” банду домушников (ВИДЕО)

В столице “накрыли” банду домушников (ВИДЕО)

Сотрудники столичной полиции и прокуратуры задержали членов преступной группы, специализировавшейся на кражах в особо крупных размерах.

Задержанные – жители столицы от 44 до 45 лет, ранее судимые за аналогичные преступления и оборот наркотиков. Правоохранителям удалось доказать их причастность к совершению не менее чем 10 краж.

Когда хозяев не было дома, подозреваемые при помощи подбора ключей или специальных инструментов проникали в жилища и выносили украшения и деньги. Ущерб, причинённый потерпевшим, составил полмиллиона леев.

В ходе обысков в домах задержанных полиция нашла украденные ценности, а также инструменты, которые использовались при совершении краж. Возбуждено уголовное дело, виновным грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

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