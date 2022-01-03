В столице начинается пломбирование ям на дорогах

В столице начинается пломбирование ям на дорогах

МП “Exdrupo” начнёт завтра пломбирование ям на дорогах столицы.  

Начальник Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Виталие Михалаке заявил на сегодняшнем онлайн-заседании глав служб примарии, что сегодня специалисты “Exdrupo” осмотрят все дороги в Кишинёве, чтобы подготовить ямы к пломбированию.

-Это необходимо, чтобы узнать объём холодного асфальтобетона, который будет использован для заделывания ям, – сказал он.

В то же время чиновник отметил, что работы по пломбированию ям в столице начнутся 4 января и пройдут в кратчайшие сроки.

– Мы хотим двигаться как можно быстрее, потому что в эти дни в городе меньше людей, многие уехали. Я поговорил с производителем холодного асфальтобетона, он готов поставить материал, – пояснил Михалаке.

По мнению специалистов, появление ям на асфальте связано с явлением замерзания-оттаивания, которое приводит к разрушению дорожного полотна, сообщает moldpres.md.

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