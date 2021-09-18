В столице начинается кампания по осенней уборке города

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Осенняя кампания по уборке в Кишиневе начнется в понедельник, 20 сентября, и завершится в конце ноября. В этот период муниципальные подразделения должны собрать и эвакуировать листву, растительные и бытовые отходы.

Начальник отдела Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Василе Ефрос призвал рабочих, в том числе экономических агентов, собирать листья отдельно, не смешивая их с другими бытовыми отходами, такими как пластик, стекло или бумага, и отвозить их на склад по улице Каля Гидигич, где листья должны пройти процесс компостирования.

– В этом году будет запущена программа компостирования растительных отходов. Они будут собираться со всего города, в том числе с улиц, дворов, парков, скверов, территорий учебных заведений, – уточнил он.

Василе Ефрос добавил, что, несмотря на то, что весной прошла широкая кампания по уборке города, в любом случае есть районы с большим количеством отходов, такие как берег реки Бык, территория вдоль улицы Каля Бессарабии. В осенней кампании по уборке мероприятия будут согласованы, чтобы можно было убрать как можно больше площадей, а предприятие Autosalubritate установит новые контейнеры на мусорных платформах. Планируется также посадка около 50 тыс. деревьев в парках, скверах и в других местах. Этим процессом займется муниципальное предприятие Ассоциация зеленого хозяйства.

Василе Ефрос призывает управляющих многоквартирными домами и ассоциаций жильцов максимально участвовать в кампании и проводить уборку во дворах жилых домов. Примечательно, что коллектив примарии Кишинева также будет принимать участие в кампании по субботам, передаёт ipn.md.

Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства подготовило 50 транспортных единиц с прицепами, 25 единиц для механизированной уборки, оборудование для мытья тротуаров, остановок, мусорных платформ. Управление предоставит перчатки и мешки для мусора.

Согласно распоряжению генерального примара Иона Чебана об осенней кампании по уборке, запрещается сжигание отходов любого происхождения. А участники кампании должны обязательно соблюдать антиковидные меры.

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