В столице начали тестировать систему электронных платежей в общественном транспорте

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Примария муниципия Кишинёв начинает внедрять электронные платежи в общественном транспорте в партнёрстве с двумя операторами электронных платежей и коммерческим банком.

До конца марта наиболее востребованные троллейбусные маршруты №10, 22 и 30, а также маршруты автобусов №2 и 5 оснастят мобильными гаджетами для приёма безналичных платежей, пишет moldpres.md.

Генеральный примар Ион Чебан отметил, что электронная оплата проезда в общественном транспорте Кишинёва – амбициозный проект, который откладывался много лет. Он уточнил, что на уровне муниципалитета создана рабочая группа, которая занимается реализацией данной инициативы.

В течение этого периода было завершено несколько сценариев для включения всех категорий граждан, в том числе тех, у кого есть абонемент на проезд в общественном транспорте. Рад, что пилотный проект стартует в середине марта и будет осуществляться совместно с компанией MasterCard. Столица должна стать цифровой, в том числе в отношении общественного транспорта, – отметил Чебан.

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