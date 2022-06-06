В столице начали работу дневные лагеря

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Сегодня в столице заработали 13 лагерей дневного пребывания. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления образования, молодёжи и спорта Кишинёва Андрей Павалой.

В дневных лагерях дети будут находиться с 08:00 до 17:00, кроме выходных. В них отдохнут 1100 детей. Из трёх лагерей постоянного пребывания один начинает работу сегодня, а два других — 8 июня. Ответственными комиссиями установлено, что все лагеря в муниципалитете готовы к началу своей деятельности, передает moldpres.md.

На организацию отдыха школьников из муниципального бюджета было выделено 2,15 миллиона леев (около 108 тысяч евро). Стоимость путёвки в дневной лагерь на 15 дней составляет 2250 леев, из них родители оплачивают 20% – 450 леев.

В то же время в лагерях постоянного пребывания, расположенных в муниципии Кишинёв, будут отдыхать 6550 детей, на что из бюджета будет потрачено 20,6 млн леев (более 1 млн евро). Стоимость путевки в этих лагерях составляет 3200 леев на 10 дней и 3840 леев на 12 дней. Родители оплачивают 20%.

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