В столице начали продавать новогодние ели: где найти ёлочные базары

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что с сегодняшнего дня и по 7 января во всех секторах столицы будут обустроены места для продажи новогодних деревьев.

Претуры секторов будут устанавливать условия продажи ёлок, а также выдавать разрешения в установленном законом порядке. В свою очередь, экономические агенты будут обязаны обеспечить соблюдение мер по контролю и борьбе с COVID-19.

Точки продаж новогодних елей по секторам:

Буюканы:

ул. Алба-Юлия 196/2, угол с Л. Деляну, ул. И. Крянгэ 45/1, Каля Ешилор 2, Каля Ешилор 71/3.

Центр:

ул. Академией 5, ул. Измаил 84 (на стоянке), ул. Измаил 94, угол с бул. Д. Кантемира, ул. М. Варлаам, угол с ул. Арменяска.

Ботаника:

ул. Индепенденцей, пересечение с бул. Траян, бул. Куза-Водэ, пересечение с ул. Индепенденцей, бул. Дачия 16/1, бул. Дачия, пересечение с бул. Траян, бул. Дачия, пересечение с бул. Дечебал, бул. Дачия, пересечение с бул. Куза-Водэ, бул. Дачия 44, бул. Дечебал, пересечение с ул. Н. Зелинского, бул. Дачия 65 (район аэропорта), шос. Мунчешть 402, бул. Траян 42, бул. Дечебал, пересечение с ул. Сармизегетуса, ул. Сармизегетуса, пересечение с ул. Н. Зелинского.

Чеканы:

ул. А. Руссо 28 (ТЦ “Green Hills”), ул. А. Руссо 61/1-63/1, бул. Мирча чел Бэтрын 2, бул. Мирча чел Бэтрын 8, бул. Мирча чел Бэтрын 12, бул. Мирча чел Бэтрын 23, бул. Мирча чел Бэтрын 25/1 (магазин “Kaufland”, по договорённости с администрацией), бул. Мирча чел Бэтрын 39 (остановка общественного транспорта), ул. Джинта Латина (по запросу), ул. М. Садовяну (по запросу), ул. Н. Милеску -Спэтару (по запросу), ул. Мария Драган (по запросу), ул. Волунтарилор (по запросу), ул. Вадул-луй-Водэ (по запросу), ул. Узинелор (по запросу).

Рышкановка:

ул. Б.-Воевод, угол с ул. Киевской, ул. Б.-Воевод, 1/1, ул. Б.-Воевод, угол с Московским проспектом, ул. Василе Александри, угол с ул. Гр. Уреке, ул. В. Александри, угол с ул. Александру чел Бун, бул. Д. Кантемира, ул. Измаил 6, угол с бул. Д. Кантемира, ул. Измаил 98/4, Московский пр-т 10-10/1, Московский пр-т 9/1, Московский пр-т 19, угол с ул. Матей Басараб, Московский пр-т 18, угол с ул. Матей Басараб, Московский пр-т, угол с ул. А. Руссо 1/1, ул. Александру чел Бун, ул. Кожокарилор, ул. Тигина, ул. Булгарэ 65, Московский пр-т, угол с улицей Студенцилор, ул. Чеукарь, ул. Соколень 10, Каля Орхеюлуй 105-107, Каля Мошилор, 2-2/1, ул. А. Дога 35, ул. Н. Димо 17/1, 17/2, 17/3, str. Албишоара 80/4-80/5, шос. Балкань (напротив АЗС “Petrom”).

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