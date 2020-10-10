В столице на “зебре” сбили женщину: её отбросило на несколько метров (ВИДЕО)

В столице на “зебре” сбили женщину: её отбросило на несколько метров (ВИДЕО)

Страшная авария произошла вчера вечером на бульваре Траян в столичном секторе Ботаника.

Согласно полученным данным, 53-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль. По словам очевидцев ДТП, от силы удара потерпевшую отбросило на несколько метров. Женщина получила травмы и была госпитализирована, передаёт publika.md.

За рулём автомобиля находился 60-летний мужчина. Все обстоятельства аварии выясняются.

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