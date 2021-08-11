В столице на “зебре” сбили девушку: пострадавшая в коме

В столице на “зебре” сбили девушку: пострадавшая в коме

Авария произошла накануне в секторе Ботаника, на улице Валя Кручий. Автомобиль сбил 20-летнюю девушку. По словам пресс-секретаря Больницы скорой помощи, пострадавшая находится в коме. 

По данным полиции, за рулём машины Citroen находился 27-летний мужчина. Он сбил девушку на пешеходном переходе. Пострадавшую госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело, передаёт protv.md.

– Пациентка находится в крайне тяжёлом состоянии, она впала в кому. Девушка уже перенесла одну операцию. Сейчас она находится в реанимации, – сообщили врачи.

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