В столице на самоизоляции находятся более тысячи школьников

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На самоизоляции в Кишинёве находятся 1116 учащихся. Об этом сообщил врио руководителя Главного управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой на сегодняшнем онлайн-заседании глав муниципальных служб.



– Заболеваемость коронавирусом среди дидактических кадров продолжает снижаться – коронавирус был подтверждён у 25 преподавателей и вспомогательных сотрудников. Таких результатов удалось добиться благодаря высокому уровню вакцинации среди работников образовательных учреждений – 96%, – отметил Павалой.

По его словам, на сегодняшний день в 20 школах 1728 учеников продолжают обучение дистанционно.

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