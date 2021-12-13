В столице на самоизоляции находятся более тысячи школьников

В столице на самоизоляции находятся более тысячи школьников

На самоизоляции в Кишинёве находятся 1116 учащихся. Об этом сообщил врио руководителя Главного управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой на сегодняшнем онлайн-заседании глав муниципальных служб.

– Заболеваемость коронавирусом среди дидактических кадров продолжает снижаться – коронавирус был подтверждён у 25 преподавателей и вспомогательных сотрудников. Таких результатов удалось добиться благодаря высокому уровню вакцинации среди работников образовательных учреждений – 96%, – отметил Павалой. 

По его словам, на сегодняшний день в 20 школах 1728 учеников продолжают обучение дистанционно.

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