Инцидент в столице: мужчина зашёл в аптеку за лекарством, а ушёл с чужим телефоном (ВИДЕО)

Инцидент в столице: мужчина зашёл в аптеку за лекарством, а ушёл с чужим телефоном (ВИДЕО)

46-летний житель Кишинёва был задержан сотрудниками инспектората полиции Рышкановки за кражу мобильного телефона.

Инцидент произошёл в конце сентября. Мужчина, находясь в аптеке, стащил телефон, который фармацевт оставила на несколько минут без присмотра. Ущерб составил 5 600 леев.

Записи с камер наблюдения помогли выявить и задержать злоумышленника. Мужчина признал свою вину. За кражу ему грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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