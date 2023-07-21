В столице мужчина упал на острую металлическую трубу

Инцидент произошёл вчера на бульваре Дачия.
По информации ГИЧС, 51-летний мужчина по неосторожности упал на металлическую трубу, которая впилась ему в спину. На место ЧП прибыли три бригады спасателей. Они извлекли острый предмет с помощью спецоборудования, после чего передали мужчину бригаде медиков. Пострадавшего госпитализировали.
Все обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам.
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