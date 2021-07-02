В столице мужчина украл пистолет у сотрудника Fulger и открыл стрельбу

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Инцидент произошёл накануне вечером в секторе Чеканы. Мужчина украл пистолет у сотрудника Бригады полиции специального назначения «Fulger» и произвёл несколько выстрелов в воздух.

Как пишет deschide.md, 27-летний злоумышленник украл сумку сотрудника подразделения, в которой находились документы, служебное удостоверение, а также личное оружие. Пострадавший немедленно сообщил о случившемся в полицию.

Правонарушителя вскоре задержали на одной из улиц на Чеканах. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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