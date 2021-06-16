В столице мужчина угнал свою бывшую машину с помощью запасного ключа (ВИДЕО)

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Сотрудники инспектората полиции Ботаники задержали 40-летнего кишинёвца, подозреваемого в угоне автомобиля.

В полицию обратился 35-летний житель столицы. Он сообщил о том, что со двора перед домом пропал его автомобиль Mazda.

Вскоре машину остановили в Гратиештах. Водителя-угонщика доставили в инспекторат, где он рассказал, что автомобиль ранее принадлежал ему. С помощью запасного ключа он проник в салон и угнал транспортное средство.

Согласно законодательству, злоумышленнику грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 4 лет.

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