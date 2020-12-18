Внезапно выбежавший на дорогу мужчина чуть не попал под колёса (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл на одной из столичных улиц и попал на видеорегистратор.

Камера запечатлела, как пожилой мужчина ускоряется и пытается перебежать улицу до конца. Пешеход спотыкается и падает прямо перед едущим автомобилем, передаёт unimedia.info. Лишь хорошая реакция водителя спасает ситуацию: он успел затормозить и не задеть упавшего пешехода.

Гражданам напоминают о важности соблюдения ПДД. Переходить дорогу следует только по “зебре”. Если в пределах видимости её нет, то прежде нужно остановиться, посмотреть по сторонам и убедиться, что переход безопасный.

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