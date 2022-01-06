В столице мошенник набрал кредитов по чужому паспорту (ВИДЕО)

В столице мошенник набрал кредитов по чужому паспорту (ВИДЕО)

33-летний житель Кишинёва был арестован за очередную попытку мошенничества.

При задержании было установлено, что подозреваемый по удостоверению личности, принадлежащему другому лицу, намеревался получить кредит в 250 000 леев в микрофинансовой компании. Как выяснилось, хозяин паспорта находится за границей. Владелец сообщил, что около двух лет назад при неизвестных обстоятельствах его удостоверение личности пропало.

В ходе расследования было установлено, что за последние два месяца подозреваемый по чужому документу успел получить несколько займов на общую сумму более 400 000 леев. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения и был объявлен в розыск.

Мужчина задержан на 30 суток. В случае обвинительного приговора ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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