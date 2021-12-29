В столице массово проверяют торговые центры после сообщения об их минировании

В столице массово проверяют торговые центры после сообщения об их минировании

В Кишинёве проверяют ряд торговых центров после того, как в службу 112 было получено анонимное сообщение об их “минировании”. Об этом сообщает пресс-служба Генинспектората полиции.

По данным ведомства, специалисты оперативных служб уже приступили к осмотрам зданий. Предварительные проверки свидетельствуют об отсутствии потенциальной угрозы жизни и здоровью граждан, говорится в сообщении ГИП.

СМИ сообщают, что неизвестный отправил по электронной почте письмо с информацией о “минировании” ряда торговых центров столицы. Автор сообщения потребовал 5 млн украинских гривен.

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