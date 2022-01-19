В столице компания парней напала на нетрезвого прохожего и ограбила его (ВИДЕО)

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25-летний пострадавший обратился в полицию.

Мужчина рассказал, что ночью на улице к нему подошли трое парней и потребовали отдать деньги. Когда молодой человек достал портмоне, один из подозреваемых выхватил его, после чего вся компания скрылась. Ущерб составил 4900 леев.

Полицейские задержали подозреваемых 15, 18 и 26 лет. Все трое ранее находились под следствием за аналогичные правонарушения. Они признали свою вину.

Задержанным грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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