В столице компания парней напала на нетрезвого прохожего и ограбила его (ВИДЕО)

В столице компания парней напала на нетрезвого прохожего и ограбила его (ВИДЕО)

25-летний пострадавший обратился в полицию. 

Мужчина рассказал, что ночью на улице к нему подошли трое парней и потребовали отдать деньги. Когда молодой человек достал портмоне, один из подозреваемых выхватил его, после чего вся компания скрылась. Ущерб составил 4900 леев.

Полицейские задержали подозреваемых 15, 18 и 26 лет. Все трое ранее находились под следствием за аналогичные правонарушения. Они признали свою вину.

Задержанным грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md