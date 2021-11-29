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В столице каждые выходные будут проводиться марафоны вакцинации, а граждане, сделавшие прививку, получат ваучеры, которые будут действовать в некоторых заведениях общественного питания. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб.



По его словам, эти мероприятия будут осуществляться совместно с национальной Ассоциацией рестораторов и экономическими агентами сектора HoReCa.

– Так, каждую субботу и воскресенье в декабре вакцинационный автобус будет находиться в секторах возле определённых сетей общественного питания, а экономические агенты будут выдавать ваучеры на питание. Также предоставят и другие льготы в заведениях общепита. Подобный марафон мы проводили в ноябре возле Театра оперы и балета. Мы по-прежнему призываем всех жителей и гостей муниципия пройти иммунизацию, сделать это можно в любом центре вакцинации в столице, – сказал Чебан.

В Кишинёве действуют 70 пунктов вакцинации, в том числе Муниципальный центр, а также мобильные пункты, которые ежедневно находятся в секторах столицы.

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