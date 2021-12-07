В столице карманник вытащил у пассажирки маршрутки кошелёк (ВИДЕО)

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40-летнего жителя Бендер задержали в Кишинёве по подозрению в краже. Ранее мужчина привлекался к ответственности.

В полицию обратилась жительница столицы и сообщила, что в маршрутке у неё из кармана вытащили кошелёк с деньгами и золотую серьгу. Ущерб составил 5000 леев.

Подозреваемого задержали: он сознался, что воспользовался невнимательностью пассажирки и совершил кражу.

Правонарушителю грозит штраф до 42 500 леев, общественные работы до 240 часов или до 2 лет тюрьмы.

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