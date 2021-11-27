В столице карабинеры поймали мужчину с наркотиками

0

Инцидент произошёл сегодня в столичном секторе Буюканы.

Мужчина агрессивно себя вёл и пытался скрыться, увидев правоохранителей. Его остановили и провели обыск, в результате чего нашли пакетик с зелёным веществом, похожим на наркотики, передаёт пресс-служба Генерального инспектората карабинеров.

30-летнего мужчину отконвоировали в Инспекторат полиции сектора Буюканы. Обстоятельства выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.