В столице карабинеры поймали мужчину с наркотиками

В столице карабинеры поймали мужчину с наркотиками

Инцидент произошёл сегодня в столичном секторе Буюканы.

Мужчина агрессивно себя вёл и пытался скрыться, увидев правоохранителей. Его остановили и провели обыск, в результате чего нашли пакетик с зелёным веществом, похожим на наркотики, передаёт пресс-служба Генерального инспектората карабинеров.

30-летнего мужчину отконвоировали в Инспекторат полиции сектора Буюканы. Обстоятельства выясняются.

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