В столице поймали мужчину с наркотиками

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Карабинеры задержали 25-летнего мужчину, который находился под воздействием наркотических средств и неадекватно себя вёл.

Инцидент произошёл накануне на улице Цэрыней. Карабинеры остановили мужчину, который неадекватно себя вёл. Задержанный признался, что употребил наркотики. При нём также были найдены запрещенные вещества и самодельные приспособления для их применения.

Нарушителя доставили в инспекторат полиции Буюкан. Обстоятельства выясняются.

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