В столице карабинеры поймали мужчину с наркотиками

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Инцидент произошёл накануне на улице Иона Крянгэ в столичном секторе Буюканы.

Правоохранители заметили, что мужчина ведёт себя неадекватно. Его остановили. Во время беседы 31-летний житель столицы признался, что у него при себе есть наркотики. В итоге правоохранители изъяли пакетик с белым веществом и самодельное средство для его употребления.

Мужчину доставили в участок. Обстоятельства выясняются.

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