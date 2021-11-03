В столице карабинеры нашли и вернули родителям заблудившегося ребёнка

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Инцидент произошёл накануне. Во время патрулирования карабинеры заметили девочку, которая блуждала по улице без сопровождения взрослых.

Девочка рассказала правоохранителям, что потерялась и не знает, как найти свой дом. Вскоре карабинерам удалось отыскать маму несовершеннолетней, которая в тот момент была на работе.

Генеральный инспекторат карабинеров просит граждан помогать людям, оказавшимся в затруднительном положении. Для этого достаточно обратиться к ближайшему патрулю или позвонить по номеру 112.

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