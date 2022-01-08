Карабинеры нашли потерявшуюся на столичной ярмарке девочку

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Инцидент произошёл накануне. На рождественской ярмарке в сквере Кафедрального собора карабинеры заметили ребёнка, который блуждал без сопровождения взрослых.

Девочка смогла назвать карабинерам только свой возраст – 7 лет. Затем её доставили в Генеральное управление по защите прав ребёнка. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Родителей девочки ищут.

Генеральный инспекторат карабинеров просит граждан помогать детям, оказавшимся на улице без присмотра родителей. Для этого достаточно обратиться к ближайшему патрулю или позвонить по номеру 112.

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