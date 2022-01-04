В столице этой ночью вспыхнули три автомобиля

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Инцидент произошёл на улице Думитру Рышкану, 31/4. Во дворе дома загорелся Mitsubishi Outlander.

Машина сгорела полностью и восстановлению уже не подлежит. В то же время огонь повредил два стоявших рядом авто – у Toyota Yaris сгорели моторный отсек и салон, у Toyota Corolla выгорело примерно 5% поверхности. Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.

За последние 24 часа спасатели пришли на помощь в 22 чрезвычайных ситуациях.

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