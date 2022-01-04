В столице этой ночью вспыхнули три автомобиля

В столице этой ночью вспыхнули три автомобиля

Инцидент произошёл на улице Думитру Рышкану, 31/4. Во дворе дома загорелся Mitsubishi Outlander. 

Машина сгорела полностью и восстановлению уже не подлежит. В то же время огонь повредил два стоявших рядом авто – у Toyota Yaris сгорели моторный отсек и салон, у Toyota Corolla выгорело примерно 5% поверхности. Обстоятельства и причина произошедшего устанавливаются.

За последние 24 часа спасатели пришли на помощь в 22 чрезвычайных ситуациях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md