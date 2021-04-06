В столице из-за утечки газа эвакуировали жильцов многоэтажки

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Накануне вечером спасатели эвакуировали 37 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, из 5-этажного дома по улице Мелестиу.

По данным ГИЧС, произошла утечка газа из повреждённой подземной трубы, что могло привести к взрыву. Как выяснилось, трубопровод задели во время проведения буровых работ возле жилого дома.

Для обеспечения пожарной безопасности на место прибыли три расчёта. Жильцов эвакуировали, а сотрудники аварийной службы служб устранили неисправность.

Обстоятельства инцидента уточняются.

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