В столице из-за утечки газа эвакуировали жильцов многоэтажки

В столице из-за утечки газа эвакуировали жильцов многоэтажки

Накануне вечером спасатели эвакуировали 37 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, из 5-этажного дома по улице Мелестиу.

По данным ГИЧС, произошла утечка газа из повреждённой подземной трубы, что могло привести к взрыву. Как выяснилось, трубопровод задели во время проведения буровых работ возле жилого дома.

Для обеспечения пожарной безопасности на место прибыли три расчёта. Жильцов эвакуировали, а сотрудники аварийной службы служб устранили неисправность.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md