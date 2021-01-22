В столице ищут вора, промышляющего кражами канализационных люков

В столице ищут вора, промышляющего кражами канализационных люков

Полиция ищет мужчину, подозреваемого в кражах чугунных решёток и крышек канализационных люков со столичных улиц.

Информация была получена от очевидцев, которые сообщили о нескольких подозрительных гражданах, воровавших крышки люков на Рышкановке. Причинённый ущерб оценивается в 35 000 леев.

Лиц, узнавших подозреваемого, просят сообщить имеющуюся информацию по телефону: 068 449 429. Конфиденциальность гарантируется.

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