В столице ищут вора, промышляющего кражами канализационных люков

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Полиция ищет мужчину, подозреваемого в кражах чугунных решёток и крышек канализационных люков со столичных улиц.

Информация была получена от очевидцев, которые сообщили о нескольких подозрительных гражданах, воровавших крышки люков на Рышкановке. Причинённый ущерб оценивается в 35 000 леев.

Лиц, узнавших подозреваемого, просят сообщить имеющуюся информацию по телефону: 068 449 429. Конфиденциальность гарантируется.

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