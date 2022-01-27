В столице ищут мужчину, укравшего в магазине кошелёк

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Сотрудники полиции ищут подозреваемого в краже.

Находясь в супермаркете на Ботанике, гражданин вытащил из кармана потерпевшей кошелёк, в котором были удостоверение личности, банковская карта, деньги и кристалл Сваровски. Ущерб составил 1110 леев, пишет unimedia.info.

Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф до 42 500 леев, до 240 часов общественных работ либо лишение свободы до 2 лет.

Граждан, узнавших подозреваемого, просят сообщить имеющуюся информацию по телефону: 068 088 737. Конфиденциальность гарантируется.

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