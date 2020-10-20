В столице ищут двух подозреваемых в угоне автомобиля

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Сотрудники инспектората полиции Чекан разыскивают мужчин, подозреваемых в угоне машины.

18 сентября к правоохранителям обратился 56-летний мужчина. Он сообщил об угоне Ford Transit. Транспортное средство было припарковано во дворе жилого дома.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит штраф от 29 000 до 67 500 леев или лишение свободы сроком от 1 года до 3 лет.

Граждан, узнавших подозреваемых на фото, просят сообщить информацию по этому поводу по телефону: 060 133 350. Конфиденциальность гарантирована.

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