В столице идёт ремонт 5 подземных переходов. Готовится ремонт ещё нескольких (ФОТО)

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На протяжении многих лет все подземные переходы столицы находились в плачевном, а некоторые – и вовсе в жутчайшем состоянии.

Теперь в этой сфере идёт очень активная работа, которую могут наблюдать все кишинёвцы. Так, на сегодняшний день завершены работы по обустройству подземного перехода на Виадуке, и ещё 5 подземных переходов находятся в процессе ремонта.

Согласно отчёту главы муниципия, на Чеканах сейчас ремонтируется переход по ул. Алеку Руссо, 59/4, на Ботанике – переход на бул. Дачия, 18/1, на пересечении с ул. Теилор. В этом же районе на следующей неделе начнётся ремонт перехода на пересечении бул. Дечебал и ул. Н. Титулеску, готовится проект для ремонта перехода на пересечении бул. Дачия и бул. Траян.

На Рышкановке в самом разгаре ремонт переходов на ул. Алеку Руссо, 2/1 и на бул. Ренаштерий Национале (возле Цирка). В секторе Центр восстанавливается переход возле Южного автовокзала, состояние которого было ужасающим. На Буюканах же на следующей неделе начинаются работы в переходе по адресу ул. Иона Крянгэ, 74, у кинотеатра “Flacăra”.

Постепенно мы изыщем финансовые средства для создания достойных условий во всех подземных переходах столицы. Благодарю всех, кто принимает участие в этом процессе, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

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