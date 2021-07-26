В столице и ряде пригородов ожидаются отключения воды

0

Потребителей информирует поставщик услуги.

Так, с 09:00 вторника до 09.00 среды возможны отключения воды по следующим адресам: Малина Маре, 39-47, 48-50, в том числе в домах с дробью, К. Вырнав, 20-30, в том числе в домах с дробью, Романтика, Авиценна и Н. Тестемицану, 29. Кроме того, с 09:00 до 15:00 27 июля без воды останутся потребители по ул. Алба-Юлия, 97, 97/2, 97/1, 105.

С 09:00 до 17:00 возможны отключения электроэнергии, что может привести и к отключению воды в Ставченах и Новых Гоянах. А с 09:00 до 20:00 в Яловенах не будет воды на улицах Н. Тестемицану, В. Хайдучилор, Толстой, пер. Хынчешть, Басарабия, П. Штефэнукэ, Гагарина, Виилор.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.