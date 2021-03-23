В столице и нескольких пригородах ожидаются отключения воды: узнайте адреса

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.



Так, в среду, 24 марта, с 09.00 до 22.00 возможны отключения воды по следующим адресам:

ул. Карачобану, ул. И. Ливеску, ул. Д. Тимону, ул. Лиссабон;

ул. Ш. Няга, пер. Ш. Няга;

ул. И. Крянгэ 22/2, 24;

ул. И. Некулче 7, 9, 11.

Кроме того, с 09.00 24 марта до 21.00 25 марта воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

ул. А. Пушкина 56;

ул. Г. Кошбук 11-13;

ул. А. Хыждеу 71-95, 104-124, в том числе с дробью;

ул. Г. Уреке 67-75, 64-70, в том числе с дробью;

ул. Кагул;

ул. А. Влахуца;

ул. Сырбяскэ;

ул. Сипотелор, 2.

Также в связи с проведением работ компанией “Premier Energy Distribution” 24 февраля с 09.00 до 17.00 возможны отключения электроэнергии, что может привести и к отключению воды в сёлах Тогатин, Максимовка и Колоница. Кроме того, без воды в кране с 09.00 до 19.00 останутся жители города Вадул-луй-Водэ и коммуны Бэлэбэнешть.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения.

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