В столице и некоторых пригородах во вторник не будет воды

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Об отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, временно останутся без водопроводной воды потребители, проживающие по улицам Миорица, 9/1, 5/1, 11, Г. Асаки, 68/1, М. Костин, 3. Отключения запланированы с 09:00 до 23:00, пишет ipn.md.

С 09:00 до 17:30 подача воды будет приостановлена на улицах Стрэмошилор, Теодорович, Фынтына луй Раду, Миорица, П. Рареш, Басарабией, Ч. Порумбеску, Валя Раюлуй и Теилор.

С 09:00 до полуночи без воды останутся жители населённых пунктов Вэдулень, Будешты, Крузешты, Бунец, Бэлцата. В то же время в Новом Тогатино воды не будет на улицах Нукарилор, Ренаштерий, Ливезилор, Теилор, Сперанцей, Н. Сулак, Индепенденцей, Трандафирилор, А. Дога, Чокырлией, Кукорилор, Гр. Виеру, Св. Параскива, Шт. чел Маре и Пэдурилор.

В Вадул-луй-Водэ будет прервана подача на улицах С. Лазо, Мунтенией, Дечебал, A. Оника, M. Витязу, В. Александри, M. Эминеску, Ливезилор, И. Крянгэ, Лучафэрул, В. Комарова, Татарбунар, Б. П. Хашдеу, M. чел Бэтрын, П. Рареш, В. Микле, в переулке Максима Горького, на улицах Кишинэулуй, М. Фрунзе, Извоарелор, Гиочеилор, Ю. Гагарина, в переулках Извоарелор и С. Лазо, в садовом товариществе “Acvatic”.

После завершения работ оказание услуги будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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