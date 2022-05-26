В столице и некоторых пригородах в пятницу не будет воды

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

27 мая с 09:00 до 13:00 отключения запланированы по следующим столичным адресам: Мунчешть, 406, Салкымилор, 8-18. С 09:00 до полуночи перебои ожидаются по ул. Алба-Юлия, 75 (в том числе с дробями), О. Гибу, 10, Дялул Морилор. В этот же промежуток без воды останутся жители Дурлешт, проживающие по улицам: Маринеску, Х. Тобулток, Шоймилор, Буребиста, Т. Владимиреску, 130-146.

С 09:00 до 17:00 не будет воды в селе Гидигич по улицам М. чел Бэтрын, Матеевич, Сф. Цэрий, Пэчий, Нукарилор, Алба-Юлия, Коммуна дин Парис, Гиочеилор, И. Солтыс, Б. Главан, Шт. чел Маре.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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