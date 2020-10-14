В столице и в некоторых пригородах в четверг не будет воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, с 09:00 до 21:00 воды временно не будет по улицам: Яловенская, 44-96, 95-103 (включая дома с дробью).

В этот же промежуток отключения запланированы в Дурлештах, по улицам: Виилор, Донич, Кауказулуй, Крянгэ, Димо, Разешилор, Кантемир, М. Дософтей, Сф. Андрей, Орлов, Одатюк, Гросу, Чобану, Пэунеску, Мовилэ, Музическу, Извоарелор, Лупу, Фацарелор, пер. Плопилор, Картуша, Ательерилор, Кантиней, Тинеретулуй, Каприяна, М. Костин, Уреке, Яшулуй, П. Рареш, Тестимицану, Кодрилор, Будэй, Подгоренилор, Думбрава, Дечебал, Еминеску, Грибов (частично).

С 09:00 до 17:00 временно отключёнными от услуги окажутся жители коммуны Ставчены, чьи дома находятся на улице К. Стамати.

С 09:00 до 19:00 отключения запланированы на следующих столичных улицах: Пушкина, 28-30 (включая дроби), М. Варлаам, 79 (включая дома с дробью), Штефан чел Маре, 134-136, (включая дома с дробью).

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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