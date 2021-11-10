В столице и некоторых пригородах ожидаются перебои с водой

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О запланированных на четверг отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, с 09:00 до 17:00 останутся без воды потребители, проживающие по столичным улицам А. Бернардацци, 60-78, 73-97, в том числе с дробью, М. Эминеску, 1-19, 2-28, в том числе с дробью.

В этот же промежуток воды не будет в Гидигиче по адресам: Поноарелор, Кымпией, Шт. Няга, Е. Буков. Подача воды будет прекращена и в Дурлештах: Н. Димо, 93-116, И. Крянгэ, И. Солтыс, Бисеричий, А. Орлов, Плопилор, пер. Плопилор.

После завершения работ оказание услуги будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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