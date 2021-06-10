В столице и некоторых пригородах не будет воды

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О запланированных на пятницу, 11 июня, отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, до 21:00 останутся без воды потребители, проживающие по улицам Албишоара, 49-57, 48-62, в том числе с дробью, Романэ, 34, П. Рареш, 49, 77, 62, 59, Каля Мошилор, 31, Буна Вестире, 15/2, Моара Рошие, 30/1, Мовила луй Бурчел.

С 11:00 до 13:00 воды не будет по адресам: Алба-Юлия, 202/4, 196-206, в том числе с дробью, шос. Балкань, 2-6, в том числе с дробью, Л. Деляну, 1, 7-9, в том числе с дробью.

Подача воды будет прекращена с 10:00 до 12:00 и в сёлах Тогатино, Колоница и Максимовка.

После завершения работ оказание услуги будет возобновлено. Для получения дополнительной информации потребители могут позвонить в центральную диспетчерскую по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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