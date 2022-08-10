В столице и некоторых пригородах не будет воды в четверг

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Информация для потребителей от поставщика услуги.

11 августа с 09:00 до 20:00 отключения запланированы по следующим столичным адресам: Ренаштерий, 2-12, ул. и пер. Пьетрэрией, пер. Чиркулуй, Корнешть, пер. Дога, Отоваска, 17-31 (в том числе с дробями и буквами), Узинелор, 9-11 (в том числе с дробями).

С 11:00 до 13:00 воды может не быть по ул. Пьетрарилор, 2-10 (в том числе с дробями).

С 09:00 до 18:00 без воды останутся жители Гратиешт, проживающие по улицам: Сф. Треиме, Мэрцишор, Грыулуй, Индепенденцей, Олимпика, Сучава, И. Думенюк, Л. Истрати. С 09:00 до 17:00 не будет воды в Ставченах, в селе Гоянул Ноу и на предприятии “Galbena gutuie”.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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