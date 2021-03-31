В столице и в коммуне Ватра запланированы перерывы в водоснабжении

0

Потребители, проживающие на улице Студенческой, 7-13, 2-10, в том числе в домах с дробью, останутся в четверг, 1 апреля, без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 23:00.

В этот же промежуток времени подача воды будет прекращена в коммуне Ватра, пишет ipn.md.

По данным АО “Apă-Canal Chişinău”, отключения связаны с проведением работ по восстановлению водопроводных сетей. По их завершении водоснабжение возобновится по запланированным параметрам.

Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.