В столице и в коммуне Гидигич запланированы перерывы в водоснабжении

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В пятницу до 21:00 воды не будет по адресам:

Б. Скулень 9/3, Белинского 65-101, 42-76, в том числе в домах с дробью, И. Крянгэ 58, 62, 62/2, Некулче 2-28, 53-55, в том числе в домах с дробью, Музическу 2, 4, Донич, Рахманинов, Лункевич.

С 09:00 до 16:00 отключения запланированы на улицах:

Моара Рошие, Б. П. Хашдеу, З. Арборе, Б. Вестире.

С 09:00 до 17:00 воды не будет и в коммуне Гидигич по улицам:

Поноарелор, Кымпией, Буков, Ш. Няга, Дойна, Чинепий, Ш. чел Маре, Хашдеу, Дечебал, Гагарин, Крянгэ, Еминеску, Микле, Щербан, Некулче, Пушкина.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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