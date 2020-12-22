В столице и Колонице временно не будет воды в среду

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Жители некоторых столичных улиц останутся 23 декабря без воды. Отключения ожидаются с 09:00 до 19:00.

Водоснабжение будет прекращено на улицах:

Романэ, 2, 4, в том числе с дробью, 14; Грэдинилор, 60, 170; Мазараке, 3, 5, в том числе с дробью; Александри, 147.

В том числе, перебои в водоснабжении ожидают жителей коммуны Колоница, в промежутке с 09:00 до 20:00.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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