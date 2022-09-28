В столице и Колонице в четверг ожидаются отключения воды

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АО “Apă-Canal Chișinău” проведёт 29 сентября плановые работы.

Так, без воды в четверг останутся столичные потребители, проживающие по бул. Дечебал, 76, в том числе в домах с дробью. Отключения запланированы с 09:00 до 18:00.

С 09:00 до 20:00 воды не будет в селе Колоница по улице Унгурилор.

После завершения работ водоснабжение возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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