В столице и Гидигиче ожидаются перебои с водой

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“Apă-Canal Chişinău” прекратит подачу воды в пятницу с 09:00 до 17:00 по улице Транснистрия, 6-24, в том числе в домах с дробью. Отключения связаны с выполнением плановых работ.

С 10:00 до 17:30 будет прекращено водоснабжение и на нескольких улицах в Гидигиче: Поноарелор, Кымпией, Е. Буков, Ш. Няга, Дойна и Валя Кымпией.

Поставщик призывает потребителей запастись минимальным объёмом воды для бытовых нужд. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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