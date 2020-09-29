С 1 октября чрезвычайное положение в области общественного здоровья будет продлено в 26 административно-территориальных единицах, в том числе в Кишинёве. Соответствующее решение приняла накануне Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

Члены комиссии присвоили различные уровни опасности регионам страны. Так, в 26 территориально-административных единицах он “красный”, что означает продление ЧП. В 11 районах – “оранжевый”, и только в одном, Леова, – “жёлтый”. “Зелёных” зон в Молдове на данный момент нет.

Остаются в силе: запрет на нахождение в общественных местах группами больше трех человек, запрет на посещение общественных мест лицами старше 63 лет без крайней необходимости, запрет на посещение детских и спортивных площадок, развлекательных парков и игровых зон, запрет на деятельность кинотеатров. Граждане должны: соблюдать социальную дистанцию, следить за гигиеной рук и дыхания, носить маски в общественном транспорте, магазинах и закрытых помещениях.

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