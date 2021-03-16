В столице и Будештах ожидаются перебои с водой

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Потребители, проживающие на столичной улице Студенческой, 1-9, в том числе с дробью, останутся в среду без воды. Её подача будет прекращена с 09:00 до 21:00.

В этот же промежуток времени не будет воды на улице Алеку Руссо, 59-65, в том числе с дробью, и на проспекте Мирча чел Бэтрын, 1-3, в том числе с дробью.

Также с 09:00 до 17:00 воды не будет в садоводческом хозяйстве “Hârtop Agro” в Будештах, пишет ipn.md.

После завершения запланированных поставщиком работ водоснабжение возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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