В столице хотят увеличить число точек продажи социального хлеба

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Хлебокомбинат Franzeluţa принял решение увеличить цены на хлеб, так как доходы предприятия не покрывают производительные расходы из-за роста тарифов на газ, электричество, а также подорожания топлива. Как накануне объявили в фабрике, неизменной останется только стоимость социального хлеба. В связи с этим в столичной примарии рассматривают возможность увеличения точек его продажи.

Об этом заявил генеральный примар. Ион Чебан выразил надежду на то, что центральные власти не станут чинить препятствия в реализации этого намерения руководства муниципия.

– Мы хотим открыть больше точек продажи социального хлеба во всех секторах, чтобы люди не толпились в эти два часа в день в двух магазинах. Мы также хотим увеличить количество людей, которые могут купить хлеб по более низкой цене. Мы уже делаем все расчёты, и я надеюсь, что скоро запустим этот проект, – рассказал Чебан.

Ранее мы писали, что стоимость изделий главного хлебокомбината страны вырастет с февраля.

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